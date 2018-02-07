Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке

Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy, запущенной частной космической компанией Илона Маска SpaceX, не смог сесть и разбился. Об этом 7 февраля сообщает The Verge со ссылкой на информацию SpaceX.

По информации издания, не сработали два из трех двигателей, которые должны были тормозить ускоритель при посадке. Он влетел в воду на скорости 480 км/ч.

Два других ускорителя Falcon Heavy, которые уже использовались ранее, успешно и одновременно приземлились.

Ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал, штат Флорида, США, 6 февраля в 23.45 мск. На расчетной высоте три ускорителя первой ступени отсоединились от ракеты и по заданной траектории выполнили совместное приземление на подготовленных площадках. Вторая ступень с манекеном космонавта и электромобилем с околоземной орбиты продолжила полет в сторону Марса.

Планируется, что ракета сможет выводить на околоземную орбиту 63,8 тонны груза. Основное предназначение ракеты – доставка грузов на Марс, куда она сможет переправить до 16,8 тонн полезной нагрузки.