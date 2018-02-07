В США часть вагонов скоростного поезда отцепилась на ходу

Часть состава скоростного поезда Amtrak в США отстыковалась во время движения на скорости более 200 километров в час (125 миль), сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в штате Мэриленд. Поезд ехал из Вашингтона в сторону Нью-Йорка.

На фото, опубликованном на сайте издания, видно, что стыковочный элемент между двумя вагонами сломался и отсоединился. По словам источника, два вагона связывали только воздушные шланги.

"Когда это произошло, кто-то мог идти по поезду, упасть и умереть", — сообщил источник изданию.

Представители Amtrak подтвердили инцидент. По их данным, в момент происшествия в поезде находились 52 пассажира. Как заявили в компании, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.