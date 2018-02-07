За метро «Купчино» нашли тело 11-летнего ребенка

Оперативники трех убойных отделов полицейского главка Петербурга все же нашли пропавшего 26 января киргизского мальчика. Даже вечером 5 февраля, после ареста его матери с зятем, в Следственном комитете надеялись, что ребенок просто спрятан из-за конфликта родителей по поводу обучения в турецком медресе. Однако около 20 часов 6 февраля полицейские приехали к пересечению Витебского и Дунайского проспектов, где начался осмотр трупа. «Фонтанка» узнала, кто признался в убийстве и что он говорит.

По информации «Фонтанки», утром 6 февраля оперативники Управления уголовного розыска Петербурга начали беседовать с 23-летним этническим узбеком из киргизского города Ош Дастонбеком Жалиловым. Разговоры велись в изоляторе временного содержания полиции Московского района, а до прибытия конвоя, который должен был сопроводить этого молодого иностранца в Новые Кресты, оставалось несколько часов.

Ранее сообщалось, что 26 января мигрант обратился с заявлением в полицию Московского района о том, что из квартиры на Витебском проспекте ушел его 11-летний сын Салмон Мадумаров. Он указал, что ребенок взял с собой футбольный мячик, так что вряд ли решил убежать из дома.

Так как еще не остыл накал после самых масштабных за последние годы разыскных мероприятий, когда сотни сотрудников прочесывали поселок Отрадное Кировского района Ленобласти в поисках следов исчезнувшего 10-летнего Руслана Королева, то поиском Салмона занялись оперативники убойного отдела Московского района, главка и «заказного» отдела. Именно эти оперативники нашли останки Руслана, и уже признался в похищении и убийстве петербуржец Георгиевский.

Также 47news подробно описал ситуацию с редким, по сути, арестом матери Салмона, 39-летней Мунавар Назаровой, и мужа ее дочери, 23-летнего Жалилова. Если вкратце, то до утра 6 февраля в материалах дела были собраны доказательства, как она собиралась вывезти своего ребенка в Турцию на учебу в медресе, а отец этому сопротивлялся. Здесь важно вспомнить, что мигрант уже долго работает водителем на маршрутке в Петербурге, а мама с Салмоном приехала примерно полтора месяца назад. Что до атмосферы в этой семье, то лучше всего ее пересказали «Фонтанке» в Следственном комитете Московского района, где и было сразу возбуждено уголовное дело по убийству.

– Когда терпение кончилось, то мы свели отца и мать в надежде, что восточный мужчина образумит ее, а Назарова скажет, куда спрятала сына. Но она тут же заявила мужу, что он в Петербурге перестал надлежащим образом совершать намаз и так далее, после чего своего рода очная ставка прекратила иметь смысл, – пересказал «Фонтанке» ситуацию собеседник.

Также «Фонтанка» узнала, что вечером 5 февраля в Московском районном суде на рассмотрении ходатайства Следственного комитета об аресте Назаровой и Жалилова последний успел выкрикнуть: «Меня судите, ее отпустите».

Утром 6 февраля к нему в камеру и пришли за комментариями, а к вечеру Жалилов признался в убийстве мальчишки. По данным «Фонтанки», в протоколе допроса он указал, что задушил ребенка и вывез его на машине на пустырь за станцией метро «Купчино».

В данное время на месте работают сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска.

Понятно, что уже арестованному был задан вопрос «зачем?». По информации нашего издания, Жалилов объяснил, что это его такая месть за то, что ему не дают нормально жить со своей женой – дочерью Назаровой. Следствию, конечно, видней, но верится с трудом. Другое дело, что, безусловно, сотрудники прежде всего думали, как найти следы ребенка, а теперь будут ждать результатов судебно-медицинской экспертизы. До разбора слов Жалилова они как-нибудь доберутся.

Что касается самой арестованной матери, то тут, помимо воли руководителя СК Петербурга, необходимо процессуально закрепить все показания Жалилова, провести экспертизы, а после чего выпускать Назарову.

Если что-то новое не вскроется.

Можно сказать и еще вот что: если мать ни при чем, то мать еще не понимает, что случилось с ее ребенком.