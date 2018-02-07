Falcon Heavy Маска полетела к Марсу

Частная космическая компания Space X основателя Илона Маска выполнила успешный тестовый пуск тяжелой ракеты Falcon Heavy.

Планируется, что ракета сможет выводить на околоземную орбиту 63,8 тонны груза. Основное предназначение ракеты – доставка грузов на Марс, куда она сможет переправить до 16,8 тонн полезной нагрузки. Во время тестового полета главной задачей испытателей была отработка вывода груза на околоземную орбиту, в качестве которого выступил электромобиль Tesla Roadster с манекеном космонавта в кузове.

Как и было запланировано, ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал, штат Флорида, США 6 февраля в 23.45 мск. На расчетной высоте три ускорителя первой ступени отсоединились от ракеты и по заданной траектории выполнили совместное приземление на подготовленных площадках. Вторая ступень с манекеном космонавта и электромобилем с околоземной орбиты продолжила полет в сторону Марса.

Напомним, ранее обсуждалось, что ракета-носитель Falcon Heavy Илона Маска составит конкуренцию российско-советским тяжелым ракетам семейства "Протон". По информации из открытых источников, "Протон-М" может выводить на низкую околоземную орбиту до 23 тонн груза.