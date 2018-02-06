После реконструкции БДТ за 1,9 млрд возбуждено дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при реконструкции БДТ на Фонтанке. Полицию интересуют контракты с близкой бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну компанией «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ).

Как стало известно «Фонтанке» 6 февраля, следственное управление Красногвардейского УМВД увидело утечку денег в отношениях Северо-Западной дирекции Министерства культуры и ТДМ в 2011–2016 годах. Серия госконтрактов на общую сумму 1,9 млрд рублей предусматривала реконструкцию и реставрацию здания театра и театрального оборудования, в том числе высокотехнологичного.

«Неустановленные лица предоставили заказчику, Северо-Западной дирекции, подложные документы и недостоверные сведения об объемах выполненных работ в БДТ, на основании которых незаконно были перечислены денежные средства», – пришло к выводу следствие.

По информации «Фонтанки», решение о возбуждении дела принято 1 февраля. Несоответствие работ финансам было замечено раньше. Партнер коллегии адвокатов «Pen&Paper» Алексей Добрынин, представляющий интересы БДТ, разъяснил «Фонтанке» предысторию:

«В августе 2017 года администрация БДТ им Г.А. Товстоногова направила в прокуратуру Центрального района обращение с просьбой провести проверку на предмет возможных нарушений, допущенных при исполнении государственных контрактов со стороны организаций-подрядчиков, так как в ходе проведенной театром приемки объекта на баланс было выявлено невыполнение и ненадлежащее выполнение части работ, отсутствие части оборудования».

Прокуратура передала материалы в Красногвардейское УМВД, так как расчетный счет ТДМ открыт в банковском офисе на Малоохтинском проспекте. Для возбуждения дела об особо крупном мошенничестве хватило оснований о хищении 1 млн рублей, перечисленных подрядчику. Такая сумма указана в начальных материалах следствия.

Федеральную популярность «Театрально-декорационные мастерские» получили в ноябре 2016 года после задержания Марата Оганесяна . Бывший вице-губернатор получил обвинение в хищении 50 млн рублей при поставке видеотабло на стадион Крестовского острова. Руководителей фирмы тоже привлекли.

Еще одним объектом работ ТДМ был Малый драматический театр (Театр Европы), который за 250 млн планировал получить новую сцену. В августе 2017-го силовики пришли в Северо-Западную дирекцию Минкульта за документацией расторгнутого ранее контракта.