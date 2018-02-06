Почти 200 человек пострадали при землетрясении на Тайване

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Тайване в районе города Хуалянь 6 февраля.

Как сообщает «Медуза», подземные толчки зафиксировали в 23:50 по местному времени (18:50 мск). Разрушенными оказались несколько зданий, в том числе и гостиница Marshal Hotel. Из неё спасателям удалось эвакуировать 116 постояльцев. 567 домов остались без электричества

По данным China Global Television Network, пострадали не менее 188 человек. Степень их травм не сообщаются. Известно о двух погибших.