В Петербург вернулся "Танцующий трактор"
Во всяком случае один из таковых заметили вечером 6 февраля горожане, проезжающие мимо дома №63 по улице Благодатной. Вела себя техника ровно тем же образом, что и в прошлые свои явления – опиравшаяся на стационарные домкраты многотонная машина весело молотила воздух огромными колесами.
Видео: читатель "Фонтанки" Александр
Стоит вспомнить предыдущие пришествия "Танцующего трактора" в Петербург – так он катался по воздуху на площади Труда в ноябре 2016-го, а так, к примеру, накручивал воздушные километры по Гутуевскому острову в феврале 2013-го.
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