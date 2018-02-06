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06.02.2018 23:14

В Петербург вернулся "Танцующий трактор"

Вместе с сильными и продолжительными снегопадами в Петербург вернулась хроническая коммунальная болезнь - "танцующие" трактора.
В Петербург вернулся "Танцующий трактор"
кадр из видео

Во всяком случае один из таковых заметили вечером 6 февраля горожане, проезжающие мимо дома №63 по улице Благодатной. Вела себя техника ровно тем же образом, что и в прошлые свои явления – опиравшаяся на стационарные домкраты многотонная машина весело молотила воздух огромными колесами.

Видео: читатель "Фонтанки" Александр

Стоит вспомнить предыдущие пришествия "Танцующего трактора" в Петербург – так он катался по воздуху на площади Труда в ноябре 2016-го, а так, к примеру, накручивал воздушные километры по Гутуевскому острову в феврале 2013-го.


© Фонтанка.Ру

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