В Петербург вернулся "Танцующий трактор"

Вместе с сильными и продолжительными снегопадами в Петербург вернулась хроническая коммунальная болезнь - "танцующие" трактора.

Во всяком случае один из таковых заметили вечером 6 февраля горожане, проезжающие мимо дома №63 по улице Благодатной. Вела себя техника ровно тем же образом, что и в прошлые свои явления – опиравшаяся на стационарные домкраты многотонная машина весело молотила воздух огромными колесами.

Видео: читатель "Фонтанки" Александр

Стоит вспомнить предыдущие пришествия "Танцующего трактора" в Петербург – так он катался по воздуху на площади Труда в ноябре 2016-го, а так, к примеру, накручивал воздушные километры по Гутуевскому острову в феврале 2013-го.