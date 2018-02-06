Ассанж опроверг новость о продлении ордера на его арест

Основатель WikiLeaks назвал «фэйком» информацию СМИ о продлении ордера на арест судом Лондона. Слушания по делу ещё продолжаются, сообщил Джулиан Ассанж в своём Twitter 6 февраля.

По его словам, вынесено решение только по одному пункту иска из четырёх. Его Ассанж назвал «техническим». «От начала и до конца фейковая новость о том, что правительство выиграло сегодняшнее слушание. Ничего такого не произошло. Слушание еще продолжается. Вынесено решение только по одному пункту», — написал Ассанж.

Ранее СМИ сообщили о том, суд Лондона оставил в силе ордер на арест основателя сайта Wikileaks. В соответствии с данным вердиктом Ассанж должен остаться на территории посольства Эквадора, в противном случае арестуют.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Там он нашел убежище, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации, в том числе о деятельности военных США в Ираке.