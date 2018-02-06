Навальный рассказал о допросе в СКР

На допросе в Следственном комитете Алексею Навальному показали видео с его же страницы в Instagram. Кадры с задержанием политика на акции «Забастовка избирателей» должны свидетельствовать об «острой боли», приченённой ногой Навального ноге полицейского.

О допросе в СК рассказал сам оппозиционер на youtube-канале Навальный Live 6 февраля. По его словам, ведётся проверка по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Мне показали рапорт полицейского, в котором дословно написана была такая смешная фраза: «Алексей Навальный, в ходе задержания своей левой ногой ударил меня по правой ноге в области колена, чем причинил мне острую боль». И это заявление полицейского стало основанием для проверки Следственного комитета», — пояснил Навальный.

Он отметил, что к рапорту прикреплено видео, которое он ранее опубликовывал на своей странице в Instagram. Назначена медицинская экспертиза.

28 января в городах России прошла «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, власти согласовали акции.

Во время марша оппозиции в Москве к Алексею Навальному подошли сотрудники полиции, вытащили его из толпы и отправили в автозак. Позже политика отпустили под обязательство о явке — без составления протокола.