Глава Минфина США: Новые санкции не повлияют на госдолг России

США не намерены применять санкции в отношении суверенного долго России и его производных ценных бумаг. Об этом 6 февраля заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

«Мы нацелены на конкретные санкции в отношении «плохих» физических лиц и компаний, а не на санкции в отношении долга», — сказал министр, выступая на слушаниях в одном из комитетов палаты представителей конгресса США, передает RT.

Ранее Минфин США опубликовал доклад, в котором говорится, что распространение санкций на госдолг России может оказать негативное влияние на мировые финансовые рынки и бизнес.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее также отметила, что возможное расширение санкций на российский госдолг не будет иметь большого влияния на экономику страны.