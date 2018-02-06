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06.02.2018 21:55

Глава Минфина США: Новые санкции не повлияют на госдолг России

США не намерены применять санкции в отношении суверенного долго России и его производных ценных бумаг. Об этом 6 февраля заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

«Мы нацелены на конкретные санкции в отношении «плохих» физических лиц и компаний, а не на санкции в отношении долга», — сказал министр, выступая на слушаниях в одном из комитетов палаты представителей конгресса США, передает RT.

Ранее Минфин США опубликовал доклад, в котором говорится, что распространение санкций на госдолг России может оказать негативное влияние на мировые финансовые рынки и бизнес.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее также отметила, что возможное расширение санкций на российский госдолг не будет иметь большого влияния на экономику страны.


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