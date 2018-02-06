В Пхёнчхане откроют центры помощи жертвам сексуального насилия

На зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будут открыты кризисные центры для жертв сексуального насилия.

Как 6 февраля сообщает RT со ссылкой на Dawn, такое решение было принято в свете громкого скандала с бывшим врачом сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром.

«Мы должны защищать наших спортсменов, и помогать им избегать возникновения любых ситуаций. Важно повысить уровень осведомлённости. Если знать о чём-то, то можно чувствовать себя более уверенны», — заявила офицер Международного олимпийского комитета (МОК) по безопасности Сьюзан Грейниг.