Российские олигархи столкнулись с проблемами из-за «кремлевского доклада»

Российские бизнесмены, попавшие в «кремлевский доклад» Министерства финансов США, начали сталкиваться с первыми проблемами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на самих бизнесменов и источников на рынке.

Один из российских олигархов на условиях анонимности рассказал агентству, что уже столкнулся с трудностями. В частности, он не уверен, что сделка с иностранцами, которую он обсуждает уже несколько месяцев, будет доведена до завершения. Еще один представитель санкционного списка признался, что попадание в «кремлевский доклад» уже сильно отразилось на его репутации в деловых кругах.

Например, консалтинговая компания Financial Integrity Network посоветовала всем банкам и финансовым корпорациям настороженно относиться ко всем, кто попал в список Минфина. Вашингтонская компания настаивает, что эти персоны «политически уязвимые» и могут быть замешаны в коррупции и взяточничестве из-за их позиции и влияния.

Адвокат из Филадельфии Брюс Маркс, который консультирует российских бизнесменов по вопросу санкций, отмечает, что в ближайшем будущем наладить отношения с американскими властями будет очень сложно, особенно с учетом наличия секретной части доклада. При этом многие бизнесмены, по словам юриста Эрика Феррари, озаботились своим состоянием еще в августе: россияне начали выводить активы из США, когда впервые было объявлено о подобных санкциях.

«Кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину, — был опубликован Министерством финансов США 30 января. В него попали 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 «российских олигархов».