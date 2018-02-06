Шалимов подтвердил переход Шатова в «Краснодар»

Уже завтра полузащитник «Зенита» Олег Шатов перейдет в «Краснодар». Как сообщает 6 февраля Sport24.ru со ссылкой на главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова, переход состоится на правах аренды.

«Завтра Шатов будет у нас. Шатов – усиление? Пока еще не знаю. Нам еще надо с ним поговорить, узнать в каком он состоянии, чтоб он потренировался с командой. Олег должен понять, как мы играем. С ним я еще не общался, только сегодня все решилось», – заявил Шалимов.

Ранее сообщалось, аренда Шатова обойдется «Краснодару» в 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов южане заплатят «Зениту» за выход игрока в очном матче команд. Кроме того, в соглашении прописана возможность выкупа Шатова за 5-6 миллионов евро в зависимости от его результатов.