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06.02.2018 21:38

Сугроб и бабочки: как магазин крафтовых галстуков выяснял, кто оставил кучу под дверью

Магазин галстуков-бабочек едва не стал жертвой снежного произвола.
Сугроб и бабочки: как магазин крафтовых галстуков выяснял, кто оставил кучу под дверью
"Фонтанка"

Хозяйка крафтовой торговой точки не смогла разгрузить товар, потому что расчищенный ею накануне вход в подсобку оказался завален снегом. В магазине работают только девушки, и они разгребают снег, не ропща. Но, увидев на своем пути чужую снежную гору, испытали обиду. «Такое ощущение, что со всего двора снег собрали и сгрузили нам перед дверью», – рассказала предпринимательница Татьяна Мартынова «Фонтанке». 

При этом двор, в котором «прописался» магазин, давно поделен между жильцами дома — они даже установили несколько самодельных знаков «остановка запрещена», чтобы никто посторонний не смел парковаться, не то что снег складывать. Соседи важные: ресторан, хостел, респектабельный жилой дом. А тут — какие-то галстуки. 

Управдом Валерий из Жилкомсервиса №3 Центрального района поначалу отнесся к жалобе «девочек из магазина бабочек» сурово, их проблема на фоне общегородского снежного бедствия показалась ему несущественной. Но оказалось, что найти виновника снежного недоразумения — дело десяти минут. Если, конечно, не поддаться эмоциям.


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