«Ленэнерго» теряет имя

Гендиректор федеральных «Россетей» после смены руководителя «Ленэнерго» решил сменить и название, которое компания носит вот 85 лет. Смольный о ребрендинге не предупредили.

О переименовании «Ленэнерго» в обезличенное «Россети-Санкт-Петербург» председатель правления «Россетей» Павел Ливинский упомянул на встрече с коллективом 5 февраля. Отвечая, зачем это нужно, он якобы сказал, что никто не отказывается от истории «Ленэнерго», особенно военного периода, но важно не стоять на месте. В числе плюсов решения: возможности для дальнейшей капитализации компании и «работы над имиджем энергетики в масштабе всей страны».

Образованное в 1886 году «Ленэнерго» меняло название и организационные формы неоднократно. Советское наименование пережило приватизацию1990-х и никем не оспаривалось последние 85 лет. В сентябре 2017 года генеральным директором ПАО «Россети» стал экс-руководитель Департамента ЖКХ Москвы Павел Ливинский, который первым делом посадил в кресло гендиректора «Ленэнерго» своего бывшего заместителя по Объединенной энергетической компании Андрея Рюмина, вторым его шагом стало вхождение в состав совета директоров «Ленэнерго», а третьим — объявление о грядущем переименовании.

Факт обсуждения этой темы 6 февраля подтвердил «Фонтанке» директор департамента информационной политики ПАО «Россети» Дмитрий Бобков.

– Пока о сроках (переименования) говорить преждевременно. Вопрос прорабатывается. С точки зрения «Россетей» (материнской компании), это нормальная практика внедрения «зонтичного» бренда. В виду того, что у нас единые стандарты технической политики, кадровой политики, вполне логично чтобы наши предприятия работали под единым узнаваемым крупным федеральным брендом, – сказал он.

По словам Бобкова, у «Россетей» много операционных компаний, в частности МРСК, которые действуют в разных субъектах страны под разными названиями. И первым этапом перехода к единому бренду стало то, что все дочерние общества стали везде использовать логотип «Россетей», обозначая свою принадлежность. А переименование «Ленэнерго» – это логичный следующий этап.

В свою очередь в Смольном ничего о переименовании не слышали. Глава Комэнерго Андрей Бондарчук заявил «Фонтанке», что эта тема не обсуждалась ни на собрании акционеров, ни на совете директоров компании.

– Я считаю что имя компании, в понимании узнаваемости, тоже стоит многого, – отметил Бондарчук. – Особенно учитывая, что компания образована в 1886 году, многие знают её как «Большое «Ленэнерго», а в настоящий момент как большую сетевую компанию, базовую компанию, которая работает на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В моем понимании любое переименование надо оценить с точки зрения имиджевых рисков. Тем более, что акции компании торгуются на бирже и надо понять, как оно повлияет на финансовую составляющую их стоимости.

Эксперты отмечают, что не обязательно, что «Ленэнерго» со сменой бренда изменит и наименование юридического лица и на бирже станет сразу называться по-другому. О единой акции речи пока тоже не идет. Сами «Россети» длительное время были представлены на бирже как холдинг МРСК, торгуясь под старым названием. Для начала у «Ленэнерго» может измениться только информационное и визуальное восприятие, а затем оно уже как устоявшееся будет закреплено юридически. Точнее механизм будет определен до конца 2018 года.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру».