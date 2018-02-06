«Фонтанка» за 60 секунд — 6 февраля

Минивэн с девятью пассажирами из Вологды разорвало на части после встречи с грузовиком на встречке. Рейс был как бы заказной, но его расписание доступно на сайте компании "Автолайн". Организатор перевозок уверял 47news, что работает легально. А его последние слова: "Все, следователь".

После рассказа «Фонтанки» о похождениях полковника в такси дурноту почувствовал не только сам полковник внутренней службы Иван Быков, но и его шеф – начальник Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН генерал-майор внутренней службы Сергей Емельянов. Странно, пил только один, а голова болит у обоих.

Когда-то пионеров пугали гробом на семи колесиках. Пионеры выросли и стали чиновниками. Мы знаем бортовой номер самолета Ан-148, который прилетает за теми из них, кто плохо себя вел и много воровал.

Американские финансовые рынки встретились со своим айсбергом. Но Роуз пока рано отпускать Джека.

Несмотря на то что до ЧМ остается больше трех месяцев, пассажирам проверить станцию удастся раньше: по планам Смольного работы на станциях "Новокрестовская" и "Беговая" должны быть полностью завершены до конца марта, а 29 апреля пройдет тестовый матч в преддверии ЧМ-2018 "Зенит" – ЦСКА.

Петров отвечает за работу официального сайта петербургского клуба и за деятельность "Зенита" в социальных сетях. Две недели назад англоязычный твиттер "Зенита" спародировал твит английского футбольного клуба "Лидс" и собрал 14 тысяч лайков: почти в 4 раза больше оригинала. В прошлом году «Зенит» взорвал английские соцсети, затроллив «Дейли Мейл».

«Трансстрой» не смог в Верховном суде добиться пересмотра решения о расторжении контракта на строительство стадиона «Санкт-Петербург».

ФСБ на автозаправках ищет и находит сотни литров ядовитой «омывайки». Потому что как ни бейся, а народ все равно ее пьет.

К приметам налетчика на секс-шоп в центре Петербурга добавилась флегматичность, граничащая с эмоциональной импотенцией.

На глазах сосуля пролетела в метре от бабули – думал, инфаркт. Это не стихи. Это Питер, детка.

А Смольный между тем ищет героя, который покроет все стеклянные остановки в городе чем-нибудь антивандальным. Листовое железо не предлагать.