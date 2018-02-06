Владельцы заправок с ядовитой «омывайкой» намерены защитить деловую репутацию в суде
Сеть автозаправок «Фаэтон», где сотрудники ФСБ изъяли партию ядовитой «омывайки», намерена подать в суд на производителя стеклоочистителя.
Как сообщили «Фонтанке» в компании 6 февраля, АЗС «Фаэтон» потребует от завода-изготовителя 50 млн рублей в качестве компенсации за нанесение ущерба деловой репутации. Соответствующий иск уже подготовлен юристами.
На автозаправки «Фаэтон» утром 6 февраля нагрянули сотрудники ФСБ, в результате проверки были изъяты ёмкости со стеклоочистительной жидкостью на основе метилового спирта.
Продавцы заверили, что товар имел все необходимые сертификаты соответствия, предоставленные заводом в рамках договора поставки.
На данный момент сеть АЗС «Фаэтон» сняла с продажи всю партию стеклоочистителя.
Справка:
Запрет на продажу товаров, при изготовлении которых использовался метиловый спирт, действует в России с 2007 года. Выпитые 10 граммов метанола вызывают слепоту, а после 30 граммов наступает смерть.