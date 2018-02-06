Владельцы заправок с ядовитой «омывайкой» намерены защитить деловую репутацию в суде

Сеть автозаправок «Фаэтон», где сотрудники ФСБ изъяли партию ядовитой «омывайки», намерена подать в суд на производителя стеклоочистителя.

Как сообщили «Фонтанке» в компании 6 февраля, АЗС «Фаэтон» потребует от завода-изготовителя 50 млн рублей в качестве компенсации за нанесение ущерба деловой репутации. Соответствующий иск уже подготовлен юристами.

На автозаправки «Фаэтон» утром 6 февраля нагрянули сотрудники ФСБ, в результате проверки были изъяты ёмкости со стеклоочистительной жидкостью на основе метилового спирта.

Продавцы заверили, что товар имел все необходимые сертификаты соответствия, предоставленные заводом в рамках договора поставки.

На данный момент сеть АЗС «Фаэтон» сняла с продажи всю партию стеклоочистителя.