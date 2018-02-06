Минспорт подал шесть исков к застройщикам стадионов ЧМ-2018 почти на 3 млрд рублей

Министерство спорта подало шесть исков к застройщикам стадионов, на которых пройдет чемпионат мира по футболу – 2018, на общую сумму 2,9 млрд рублей, следует из материалов Арбитражного суда города Москвы.

Ведомство подало по два иска к ПСО «Казань» на 555,5 и 609,7 млн рублей и «Стройтрансгазу» на 531,6 и 483,5 млн рублей, а также к «Крокус Интэрнэшнл» на 385,6 млн рублей и «Синара-Девелопмент» на 349,5 млн рублей. Во всех исках, кроме «Крокуса», третьими лицами выступает заказчик на строительство стадионов «Спорт-инжиниринг» и компания «Арена-2018», осуществляющая экспертизу стадионов.

В Министерстве спорта подтвердили, что иски связаны с просрочкой исполнения контрактов по строительству стадионов.

«Исковые требования выдвинуты за взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств по госконтрактам, связанной с нарушением обязательств подрядчиков по строительству стадионов. Застройщикам известно об обращении Минспорта с исковыми заявлениями в суд», — сообщили RNS в Минспорте. По словам представителя Минспорта, подрядчикам предлагалось урегулировать иск в досудебном порядке.

В «Стройтрансгазе» отказались от комментариев, в ПСО «Казань», «Крокус Интернэшнл» и «Синара-Девелопмент», «Спорт-Инжиниринг» и «Арене-2018» не ответили на запрос RNS.

«Стройтрансгаз» является генподрядчиком на строительство стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, «Крокус» — в Калининграде, «Синара» — в Екатеринбурге, а ПСО «Казань» — в Саранске и Самаре.