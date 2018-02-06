Медведев поручил Минобороны начать военное сотрудничество с Ливаном

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минобороны РФ подписать соглашение о военном сотрудничестве с Ливаном. Распоряжение об этом опубликовано 6 февраля на официальном портале правовой информации.

«Поручить Минобороны России провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с ливанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.

По соглашению, Россия и Ливан будут обмениваться мнениями и информацией по оборонным вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности, а также усиления борьбы с терроризмом. Стороны также будут проводить военные учения, проводить рабочие встречи военных экспертов, обучать и готовить военные кадры и так далее.