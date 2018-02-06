Псковским десантникам представили нового командира

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков во вторник, 6 февраля, представил личному составу Псковской десантно-штурмовой дивизии нового командира соединения полковника Игоря Каплия. Об этом сообщает Минобороны России.

«За время службы в ВДВ полковник Игорь Каплий прошел все ключевые командные должности», — отметил командующий на церемонии представления.

До нового назначения офицер занимал должность начальника боевой подготовки ВДВ.

Торжественная церемония передачи Боевого знамени новому командиру Псковского соединения состоится в субботу, добавили в военном ведомстве. Ранее дивизией командовал генерал-майор Алексей Наумец; по сведениям псковской прессы, ему предложат продолжить службу на руководящей должности в Москве.