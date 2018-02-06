«Пассажиравтотранс» поспорит с УФАС из-за тарифов

Предложение УФАС уравнять условия при продаже билетов в кассах автовокзала на Обводном канале для всех перевозчиков не нашло понимания у ГУП «Пассажиравтотранс». Там решили спорить.

– Мы не согласны с выводами УФАС и обжалуем решение после того, как его получим и ознакомимся, – сообщили «Фонтанке» 6 февраля в пресс-службе предприятия. – Договор на продажу билетов является добровольным, а протяженность маршрутов действительно разная – от 50 до 3000 км, поэтому дифференциацию считаем справедливой. В других субъектах РФ также нет единого подхода к формированию тарифов. Свои аргументы мы представим в суде и готовы выполнить его решение.

Напомним, что УФАС установило, что «Пассажиравтотранс» нарушает закон о защите конкуренции. ГУП, продавая билеты в кассах автовокзала, устанавливает своё вознаграждение в зависимости от дальности поездки. А так как стоимость билета увеличивается пропорционально дальности следования автобуса, соответственно увеличивается и сумма отчислений за услугу автовокзала по продаже билетов.