Тур в Египет. Собери сам

Возобновление авиасообщения с Египтом пока не позволит россиянам организованно отдохнуть на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Появившиеся было предложения исчезли с сайтов туроператоров.

Истосковавшиеся по арабскому солнцу россияне самостоятельно бронируют перелеты и отели. Хотя Ростуризм разрешил продавать путевки с перелетом через Каир, участники рынка решили не рисковать и дожидаться запуска чартеров. Пока разрешение на регулярные рейсы получили «Аэрофлот» и EgyptAir. Египетский перевозчик будет летать из Москвы в Каир трижды в неделю, первый вылет 20 февраля. «Аэрофлот» расписание пока не обнародовал. Но, учитывая прежние заявления Минтранса, речь может идти о двух-трех перелетах в неделю.

Поначалу туристический бизнес воспринял новости позитивно и начал готовиться к возобновлению полетов по сценарию Турции: сначала через регулярные перелеты, а потом чартеры. Российские операторы зарезервировали номера в египетских отелях и договорились с местными перевозчиками о трансферах на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха. Власти Египта, в свою очередь, сообщили о намерении вложить 1,25 млн долларов в рекламу своих курортов сразу после запуска рейсов в Каир.

Предложения по турам не заставили себя ждать. Так, Anex Tour предложил путевки Шарм-эль-Шейх и в Хургаду сначала со стыковочным перелетом через Стамбул, а затем с прямым из Москвы в Каир. Цены указаны не были. «Пегас Туристик» сообщил в своем Telegram о турпакетах в Египет через израильский Эйлат. Стоимость путевки на одного человека за четыре ночи составляла 21 500 рублей. Аналогичные предложения появились у «Библио Глобус» и НТК «Интурист».

Но на данный момент все пакетные предложения исчезли с сайтов операторов и из систем бронирования для турагентов. «Продажи туров в Египет для граждан России не ведутся», – сообщили в «Библио Глобус». По словам представителя компании, они появятся только после возобновления авиасообщения с курортной зоной. Впрочем, оператор готов помочь с бронью отеля — семь ночей в четырехзвездочной гостинице Шарм-эль-Шейха стоит от 14 тысяч рублей.

В «Интуристе» корреспонденту «Фонтанки» сначала предложили путевки через Израиль и Каир, однако затем сказали, что они больше не доступны. «Есть варианты забронировать отель и добираться самостоятельно, либо лететь через Белоруссию», – пояснил представитель оператора. Впрочем, если непременно хочется посетить Египет, то можно взять тур в Израиль, а оттуда съездить на однодневную экскурсию.

В Tez Tour также готовы помочь с бронью отеля, но не с билетами. «Туры в Каир не предлагаем», – уточнили в справочной оператора. Anex Tour пообещал возобновить продажу путевок, как только появятся разрешения на прямую чартерную перевозку до курортов. «Мы готовы к возвращению Египта, со стороны принимающей компании подготовлено наземное обслуживание уже сейчас», – сообщили в пресс-службе компании.

Четко сформулировать причину прекращения продаж, операторы не смогли. Некоторые игроки сослались на позицию Ростуризма. В середине января ведомство выпустило разъяснение о том, что туроператоры могут предлагать туры в арабскую республику лишь «на базе регулярного авиасообщения с Каиром». Ряд компаний истолковало это как полное эмбарго на продажу путевок, поскольку трансфер и отели — это часть туристического продукта. Хотя сам Ростуризм позже разъяснил, что о запрете туров на египетские курорты речь не шла, участники отрасли решили не рисковать.

В одном из петербургских офисов продаж «Интуриста» сообщили, что предложенные варианты оказались не слишком удобны для путешественников. Расстояние от Каира до Шарм-эль-Шейха и Хургады составляет около 500 км, это примерно 8 часов на автобусе. А петербуржцам еще нужно самостоятельно добраться до Москвы. «Это уже не такой комфортный отдых, как был раньше», – пояснил представитель компании, уточняя, что спрос на путевки все-таки был – несколько групп удалось запустить.

В Anex Tour объяснили кратковременное появление туров «сбоем в системе», но возможность запуска туров через Каир не прокомментировали. «Если чартерное авиасообщение будет возобновлено к лету, то сезон вполне сможет быть успешным для направления», – уточнили в компании.

Еще одной причиной могла стать ценовая политика египетских отелей. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на курортах Красного моря по-прежнему закрыто от 80 до 100 отелей, и около 50-60 гостиниц работает лишь с частью номерного фонда. Они предлагают российскому рынку более высокую, чем ранее, стоимость проживания, поскольку хотят избавиться от репутации «самого дешевого пляжного отдыха».

Сервисы самостоятельных бронирований чутко отреагировали на изменение политики туроператоров. По данным сервиса бронирования OneTwoTrip, в январе продажи авиабилетов в Египет с пересадкой в третьих странах в два раза упали по сравнению со среднемесячным показателем 2017 года. Путешественники ждали открытия прямых рейсов в Каир и откладывали покупку билетов, рассчитывая на снижение цен после возобновления авиасообщения, считает директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

После того как даты первых рейсов в Каир стали известны, а путевки в продаже не появились, спрос снова вырос. За последнюю неделю число бронирований выросло на 60% по сравнению со средним показателем за январь. Стоимость билетов начинается от 20 тысяч рублей туда-обратно.

Египетские отели, не дождавшись организованных групп от российских операторов, начали заманивать индивидуальных путешественников скидками. По данным OneTwoTrip, в апреле средняя цена суток в пятизвездочной гостинице составляет 7 832 рублей. Это в 1,7 раза меньше среднего показателя по альтернативным направлениям. В июне стоимость в отеле аналогичного класса составит 7536 рублей, а разница с другими направлениями уже достигнет 2,2 раза.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»