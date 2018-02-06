Telegram удаляли из App Store из-за детской порнографии

Распространение детской порнографии стало причиной временного удаления мессенджера Telegram из магазина приложений App Store.

Об этом 6 февраля со ссылкой на комментарий руководителя App Store Фила Шиллера сообщает издание 9To5Mac.

«У нас нулевая толерантность к деятельности, которая ставит под угрозу детей, — детская порнография возглавляет список того, что не должно происходить никогда. Это зло, это незаконно и аморально» — цитирует оно слова Шиллера.

В ночь на 1 февраля Apple удалила два варианта мессенджера Telegram из собственного магазина из-за некоего «недопустимого контента».

Основатель сервиса Павел Дуров не стал вдаваться в подробности, что именно не устроило компанию, однако пообещал, что приложения cтанут доступными.