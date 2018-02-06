Суд не стал отменять ордер на арест основателя Wikileaks

Суд в Лондоне оставил в силе ордер на арест основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Об этом 6 февраля сообщает Reuters. В соответствии с решением суда Ассанж останется на территории посольства Эквадора, в противном случае его будет ожидать арест. Адвокаты намерены обжаловать этот вердикт.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Там он нашел убежище, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации, в том числе о деятельности военных США в Ираке.