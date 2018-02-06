Американские биржи сегодня решили не падать

Основные фондовые индексы США 6 февраля открылись ростом после исторического падения накануне, свидетельствуют данные биржевых торгов.

К 17.50 мск Dow Jones вырос на 0,41% — до 24 446 пунктов, S&P 500 прибавил 0,34% и вырос до 2 657 пунктов, в то время как высокотехнологичный Nasdaq набрал 0,54% и достиг 7 005 пунктов.

Накануне по итогам торгов было зафиксировано историческое падение стоимости бумаг американских компаний за одну торговую сессию. За 5 февраля Dow Jones потерял 4,6%, S&P 500 снизился на 4,1%, а Nasdaq упал на 3,78%. Вслед на американскими, сегодня утром рекордно рухнул японский Nikkei.