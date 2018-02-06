Инвесторы переключились с жилья на апартаменты

2017-й окончательно развеял иллюзии: инвестиции в жилье теперь сравнялись по доходности с банковскими вкладами. Выгоднее теперь вкладываться в апартаменты

За прошлый год спрос на апартаменты в Петербурге удвоился. Рост продолжится и в этом году, отмечают аналитики рынка. Сдача такой недвижимости в аренду гарантированно приносит 10-12% годовых.

В 2017-м инвестиции в квартиры в строящихся домах в Петербурге сравнялись в доходности с банковскими вкладами. По данным аналитической службы сети апарт-отелей YE'S, цены на строящиеся квартиры, в среднем, выросли не более чем на 5%. Средний доход от сдачи квартир в аренду тоже не превысил 5-7% годовых. Средние ставки на долгосрочные вклады в ноябре составляли 6,3% годовых (данные ЦБ). По сути, у вложений в жилье остается единственный смысл – законсервировать средства надолго и спать спокойно. Все же недвижимость не так волатильна, как нефть или рубль.

Частные инвесторы, стремящиеся приумножить капитал, переориентировались на апартаменты. 50-60% номеров в апарт-отелях покупают для последующей сдачи в аренду.

«Спрос на доходную недвижимость колоссальный. Многие стремятся приобрести апартаменты еще на начальном этапе строительства, – рассказал генеральный директор сети апарт-отелей YE’S Александр Погодин. – В действующем сервисном апарт-отеле купить недвижимость довольно сложно. В наших объектах, в частности, на вторичный рынок выходит не более 1% номеров – это практически единицы. В новом апарт-отеле, строящемся на Социалистической улице в центре Санкт-Петербурга, менее чем за год стоимость апартамента выросла примерно на 20%. При этом апартаменты активно раскупаются, за год продаж мы уже реализовали половину номеров».

В объектах сети YE’S около 90% номеров приобретается в качестве доходной недвижимости. Наиболее востребованы небольшие по площади – от 19 до 26 кв. м. Но опытные инвесторы, владеющие несколькими апартаментами, приобретают и более вместительные – площадью до 120 квадратов, с видовыми террасами, двумя ванными комнатами. Такие апартаменты рассчитаны на требовательного арендатора и подразумевают высокую арендную ставку.

Группа компаний «Пионер»

Почти половина всего номерного фонда апарт-отелей сети YE’S (46%) сдается на срок от 6 месяцев до года.

«Среднегодовая загрузка наших апарт-отелей составляет 86%. В пик сезона – в праздники и летний период – сдаются практически все апартаменты, – поделился Александр Погодин. – В новом объекте на Социалистической улице, в пешеходной доступности от Невского проспекта, нескольких станций метро и железнодорожного вокзала, в непосредственной близости от достопримечательностей, театров – уровень заполняемости будет еще выше».

Причина уверенности в успехе проекта – в очевидном расчете. Аренда апартамента обходится заметно дешевле жизни в гостинице аналогичного класса. Да и по уровню сервиса, количеству доступных услуг апарт-отели зачастую обходят традиционные гостиницы. В таких условиях высокая заполняемость апартамент-отелей обеспечена.

Вдобавок частных инвесторов привлекает возможность передачи номера в управление профессиональной сервисной компании. В этом случае собственник получает стабильный и гарантированный доход, не занимаясь решением операционных вопросов. На сервисный формат приходится почти половина сделок в сегменте апартаментов.

«Инвестиции в сервисные апартаменты позволяют получать так называемый пассивный доход, – объясняет Александр Погодин. – Участие собственника в решении операционных вопросов сведено к минимуму – к необходимости ежегодно выплачивать налог на прибыль».

Заключить договор с управляющей компанией можно на этапе покупки апартамента. К примеру, программа «Гарантированный доход» обеспечивает стабильные выплаты в течение 3 лет после сдачи объекта в эксплуатацию. Каждый номер приносит владельцу 34 тысячи рублей в месяц. Выплаты сохраняются даже в случае временного «простоя», к примеру, на время косметического ремонта.

«При желании собственник может сдавать апартаменты самостоятельно, – добавляет Александр Погодин. – В этом случае доходность может быть выше, но поиск арендаторов полностью ляжет на плечи инвестора».

До конца февраля действует особое предложение на покупку самых популярных апартаментов по программе «Гарантированный доход». Стоимость апартаментов в апарт-отеле YE’S на Социалистической улице начинается от 3,6 млн рублей. Для покупки достаточно взноса в 10% от стоимости недвижимости. Оставшуюся сумму можно выплатить в рассрочку до завершения строительства. Также можно воспользоваться ипотекой – условия и процентные ставки практически не отличаются от жилья.

Подробнее о программе «Гарантированный доход» : spb.yesapart.ru или по телефону +7 (812) 429 56 00

Справка о компании ГК "Пионер"

Аппарт отель YES на Социалистической - застройщик ООО "Ленд Гранд", проектная декларация на сайте www.pioneer.ru/objects/ap-otel-yes.

Аппарт отель YES на Хошимина – застройщик ООО "Центр ипотечных кредитов", проектная декларация на сайте http://spb.yesapart.ru/about/documents.

ЖК YE’S Residence – застройщик ООО «Инвестиционная девелоперская компания «Пионер», проектная декларация на сайте http://yesresidence.ru/