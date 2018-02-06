В Эстонии микроавтобус с шестью путешественниками провалился под лёд в море

Группа путешественников, которая не смогла на пароме добраться до острова из порта Муналайд (Пярнуский уезд) в Эстонии, приняла решение поехать на него на микроавтобусе. И провалилась под лёд.

Как пишет 6 февраля Delfi, из машины смогли выбраться только два человека — мужчина и женщина. Скорой они доставлены в больницу. По словам очевидцев, у них сильное алкогольное опьянение. Спасатели ищут еще четверых.

Национальность пострадавших не раскрывается. Известно, что все они не местные жители. Обитатели тех мест знают, что, во-первых, еще в понедельник, 5 февраля, на месте ЧП была открытая вода, а во-вторых, ледовой дороги до острова не было никогда.