Смольный готов досрочно расплатиться за «Невскую ратушу», чтобы сэкономить на процентах

Смольный готов досрочно расплатиться за «Невскую ратушу» «в случае возникновения такой возможности». Об этом «Фонтанке» сообщили 6 февраля в комитете имущественных отношений.

Ранее на сайте госзакупок был опубликован госконтракт, в соответствии с которым переезд в «Невскую ратушу» обойдется Смольному в 20,3 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем заявленная стоимость здания (14 млрд рублей). Как следует из документа, сумма увеличилась из-за рассрочки, которую город в течение 10 лет будет выплачивать «ВТБ Девелопмент».

В КИО подчеркивают, что финальная цена не пересматривалась. «Общая выкупная стоимость помещений в АДЦ «Невская ратуша» изначально включала в себя проценты за рассрочку и не менялась», – заявили в комитете.

При этом КИО имеет право на полное или частичное досрочное погашение. «Комитет уже воспользовался и планирует пользоваться в будущем в случае возникновения такой возможности в целях экономии средств на процентах за рассрочку», – уточнили в пресс-службе.