УФАС обязал «Пассажиравтотранс» установить для всех перевозчиков единые условия

Санкт-Петербургское УФАС по заявлению пяти перевозчиков проверило, на каких условиях продаются билеты в кассах автовокзала на Обводном канале. И нашло нарушения. Отвечать будет ГУП «Пассажиравтотранс».

ООО «СКСавто», ООО «Вытегорское ПАТП», АО «Совавто-С.Петербург», ИП Гиляев и ИП Берко пожаловались в управление, что ГУП, продавая их билеты в кассах автовокзала, устанавливает своё вознаграждение в зависимости от дальности поездки. Стоимость билета увеличивается пропорционально дальности следования автобуса, соответственно увеличивается и сумма отчислений за услугу автовокзала по продаже билетов.

Переговоры самих перевозчиков с «Пассажиравтотрансом» об отмене не слишком справедливой практики не увенчались успехом — в ГУПе отметили, что заключение договора на продажу билетов в кассе автовокзала в общем-то является делом добровольным, а билеты можно продавать и через Интернет.

Но в таком случае, парировали перевозчики, с пассажиров будет взиматься сбор от 6 до 14,5% от стоимости, да и, кроме того, больше 80% билетов, по данным самого ГУП, продаются именно в кассах.

– Таким образом, наиболее удобным способом как приобретения, так и реализации билетов на маршруты перевозчиков является их продажа именно через кассы автовокзала, – заключили в УФАС. – СПб ГУП «Пассажиравтотранс», оказывая перевозчикам одинаковую услугу по продаже билетов, установило на нее различные, а также экономически и технологически необоснованные тарифы, что нарушает п.6 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции.

6 февраля стало известно, что «Пассажиравтотрансу» выдано предписание установить единые условия для всех перевозчиков.