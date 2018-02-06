Суд отказался принимать иск юриста, выступившего против дресс-кода в парламенте Петербурга

Октябрьский районный суд отказался принимать иск юриста Сергея Попова, оспаривающий отказ предоставления ему документа, регламентирующего вход в петербургский парламент только в галстуке. Судья решила, что права Попова не были нарушены.

Как сообщает 6 февраля объединенная пресс-служба судов, Октябрьский районный суд пришел к выводу, что «из поданного заявления не усматривается, какие принадлежащие истцу права и свободы нарушены указанными действиями или бездействием ответчика».

Напомним, что юрист Сергей Попов обжаловал в прокуратуре и суде непредоставление ему документа, который регламентирует проход в Мариинский дворец исключительно в галстуке. На запрос Попова в Мариинском дворце ограничились фразой, что дресс-код регламентирован деловым стилем. Что именно он подразумевает, Попову далее не объясняли, но руководство ЗакСа не раз публично заявляло о необходимости визитерам носить галстук.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров запретил вход в парламент без данного аксессуара. В числе прочих внутрь Мариинского дворца из-за этого запрета в 2017 году не смогли попасть начальник госпиталя ветеранов войн, помощник депутата Госдумы, стажёр и помощники депутатов ЗакСа.