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07.02.2018 12:51

Три паспорта для новодела на Садовой

Хроники подделки дат постройки исторических зданий в Петербурге могут пополниться еще одним случаем. В документах на флигель в шаге от Невского проспекта нашли свидетельства дореволюционного происхождения.
Три паспорта для новодела на Садовой

В Петербурге разгорается новый скандал. В отличие от нашумевших прецедентов на Ропшинской, 10, и Ремесленной, 3, теперь речь идет не о Петроградской стороне, а о самом центре — дворовом флигеле на Садовой улице, 8/7, литера Б, прячущемся за домом 9 по Инженерной улице. Реконструкция здания под отель началась в ноябре 2014 года.

Напомним законодательный сюжет: петербургские дореволюционные дома, если они не признаны памятниками, при реконструкции, а тем более при сносе, предписано воссоздавать. В полном объеме. Соответственно, если дом построен до 1917 года включительно, то инвестор, который намерен произвести его реконструкцию или снос, обязан возродить здание в прежнем виде. Но если оно построено после 1917 года, то эта обязанность снимается. И в этом случае дом можно сносить, перестраивать, надстраивать и производить с ним любые другие действия в рамках закона.

Три паспорта для новодела на Садовой

В ноябре 2014 года на доме 8/7, литера Б, по Садовой демонтировали крышу, а затем снесли постройку почти полностью. Оставили лишь часть фундамента, что формально позволило держаться в рамках «реконструкции». Теперь здание, превращенное в отель, почти окончательно достроено. Четырехэтажное по лицевому фасаду (высота – 13,6 м), в глубину оно прирастает пятым мансардным этажом (15,7 м), а дальше поднимается еще на два этажа до 21,8 метра. Вблизи последних трех этажей семиэтажного здания не видно, лицевой фасад их заслоняет почти полностью. Однако в створе Инженерной улицы верхние этажи заметны даже с площади Искусств. Последнее обстоятельство обратило на себя внимание депутата ЗакСа Бориса Вишневского, который спросил вице-губернатора Игоря Албина, не находит ли тот, что новостройка нарушает требования охранной зоны ОЗ1. Ответ чиновника гласил: нет, не нарушает. Но, кроме того, в документе сообщалось, что, согласно техническому паспорту, датированному 26 октября 2011 года, здание построено в 1918 году, а значит, не относится к исторической застройке.

Дата смутила парламентария: сложно себе представить, чтобы в революционном 1918-м в центре Петербурга решили предпринять подобное строительство. Последующие изыскания показали, что сомнения небеспочвенны: согласно архивному документу ПИБа Центрального района, в 1948 году здание считали построенным до 1917 года. Однако затем, в 1998-м и 2011-м годах, в его технический паспорт были внесены «необоснованные изменения», сообщили в ГУП ГУИОН. Информация о том, что здание на самом деле было построено до революции, уже доведена до Росреестра — письмо об этом ГУИОН направил в ведомство 31 января.

Три паспорта для новодела на Садовой

Заказчиком реконструкции выступает ООО «АСтроКом-А». Проект выполнила «Архитектурная мастерская Апостола», названная по фамилии ее главы — архитектора Филиппа Апостола. «Все согласовано в полном объеме, здание построено не ранее 1917 года. У нас был паспорт, который мне предоставлял заказчик», – заявил он в разговоре с «Фонтанкой». Впрочем, не упомянул, что, согласно данным СПАРКа, сам владеет 50% компании-заказчика. Ранее архитектор заявлял СМИ, что лишь выполнял проект, а инвестором не является. Ни о каких корректировках дат постройки дома Апостол, по его словам, не знает.

Гендиректор и второй совладелец «АСтроКом-А» Виталий Иванов утверждает, что его функции заказчика — лишь технические. «Занимаемся строительным контролем, подбираем подрядные организации. Хозяин здания и участка — физическое лицо, он же и настоящий заказчик, — сообщил он. – Насколько я знаю, год постройки дома — 1918-й. У меня такие документы».

Согласно справке Росреестра, флигель с участком площадью 775 кв.м, на котором он построен, действительно принадлежат двум физическим лицам, петербуржцам. Собственность оформлена 22 сентября 2012 года, на основе выписки из государственного кадастра недвижимости oт 30 декабря 2011 года. Известно о собственниках немного. Мария Сингалевич владеет ООО «Гарден Стрит» (ресторанный бизнес), зарегистрированным по тому же адресу на Садовой, 8/7 литера Б, и ООО «Бифрест» на Двинской улице, которое занимается перевозками. В том же доме на Двинской прописано и ООО «Балтия» – транспортный бизнес Кирилла Георгиевского.

В ГУП ГУИОН «Фонтанке» пояснили, что специалисты нашли в своих архивах не один, а три технических паспорта дома на Садовой: первый – тот, который хранился до 1998 года, второй, сделанный в 1998 году, и третий, сделанный в 2011-м. «Вывод о том, что изменения даты необоснованные, был сделан потому, что в инвентарном деле, в архивных документах, этих оснований мы не нашли вообще. Просто поставлена другая дата, неизвестно почему. Видимо, были обращения, – у нас же заявительный порядок, – рассказала «Фонтанке» замдиректора ГУП Евгения Михайлова. – Причем во втором паспорте дата записана так: «до 1918 года». А в третьем уже просто «1918-й» и все». Пояснить, кто и по какой причине заказывал новые техпаспорта, кто из сотрудников менял данные на другие даты, в ГУИОН оперативно не смогли, обещав поднять дела еще раз и разобраться.

«Если здание было снесено, то возможно только восстановление внешнего облика. Все прочее — нарушение закона. Мы будем обращаться в суд и прокуратуру по вопросу отмены разрешения на строительство», – заявил «Фонтанке» Вишневский. Что до исполнительных органов власти, то их алгоритм действий пока предугадать трудно. Комитет по охране памятников согласовал проект в сентябре 2016 года, Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию в январе 2017-го. С тех пор градозащитная общественность пережила два громких скандала, имевших в основе ту же самую причину — спорную дату постройки и возможные подмены в кадастровых документах. Это снос дома 3 на Ремесленной улице  и спасение дома на Ропшинской улице, 10, случившееся после вмешательства спикера ЗакСа Макарова. Всего же за последние лет 15, как писала «Фонтанка», таких случаев в городе насчитывается по крайней мере восемь.

Но после скандалов прошлого года активисты и городские ведомства, похоже, сделали выводы. Как рассказал «Фонтанке» глава центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов, в январе по инициативе городской Общественной палаты градозащитники в лице ВООПИиК и ЭКОМ провели совещание с участием КГИОП, Управления Росреестра по Петербургу и Кадастровой палаты. Собрание было посвящено именно этой проблеме — нестыковкам в кадастровой документации, которые становятся причиной утраты исторических зданий. «В городе участились ситуации, когда застройщики, ссылаясь на проведенную экспертизу, вносят изменения в кадастровые паспорта, меняя период постройки с дореволюционного на советский, что позволяет снести объект и освободить площадь для современной застройки», – сообщил по итогам совещания сайт Смольного. Было решено, что Росреестр и КГИОП должны совместно выработать протокол действия в подобных ситуациях. «Росреестр в случае запроса на изменение даты постройки должен будет спросить КГИОП о том, согласны там с этим или нет, – пояснил Карпов. – Есть, правда, сложность: ответ, согласно федеральным нормам, по которым работает Росреестр, должен быть дан в течение пяти-семи дней. Это значит, что комитет должен заранее располагать всей информацией, а это может быть не всегда так».

В Смольном признают: сейчас ни Росреестр, ни Кадастровая палата подмене дат в документах помешать не могут. Первый является просто держателем реестра и не уполномочен проводить историко-культурную экспертизу подаваемых документов. Вторая же не имеет права не принимать поправки, предлагаемые застройщиками на основании проведенной ими экспертизы. «В настоящий момент не существует ведомства, которое могло бы оспорить подлинность, достоверность и законность проводимых и оплачиваемых застройщиками экспертиз», – резюмируют в горадминистрации. В КГИОП как о возможном выходе говорят о создании городского реестра исторических (дореволюционных) зданий, но подготовить такой документ обещают не раньше 2020 года.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»


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