Суд арестовал экс-главу правительства Дагестана

Басманный районный суд Москвы 6 февраля арестовал экс-главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова сроком на два месяца — до 5 апреля 2018 года, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гамидова. Данная мера пресечения избрана сроком до 5 апреля 2018 года», — сказала Царева.

Ранее на два месяца были арестованы экс-министр образования Дагестана Шахабас Шахов и врио заместителя председателя правительства региона Шамиль Исаев, сообщает RNS.

Как писала "Фонтанка", накануне после задержаний высокопоставленных чиновников в Дагестане объявили об отставке правительства. Временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев подписал второй подобный указ за четыре месяца.

Утром 5 февраля сотрудники ФСБ провели обыски у высокопоставленных чиновников Дагестана. Врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидов, двое его заместителей – Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов задержаны. Чиновников заподозрили в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными Дагестану для реализации социальных программ. СКР показал задержание и золотой ТТ, изъятый в ходе обыска у Гамидова.