Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России по объемам ввода жилья в 2017 году в рейтинге Единого реестра застройщиков.

Группа ЦДС заняла девятую строчку в рейтинге российских застройщиков по объемам введенного в эксплуатацию жилья в 2017 году. За год компания поднялась в рейтинге Единого реестра застройщиков на две позиции.Такие данные содержатся в исследовании, ежегодно проводимом Единым реестром застройщиков.

В последние два года Группа ЦДС стабильно наращивает объемы введенного жилья. По итогам 2017 года этот показатель превысил 580 тыс. кв. м общей площади и 333 тыс. кв. м жилой площади.

В эксплуатацию были введены 14 объектов недвижимости:

Корпус 1 (1, 2 и 3 этапы) жилого комплекса ЦДС «Муринский Посад» общей площадью свыше 165 тыс. кв. м;

Корпуса 7, 8, 9, 10 и 11 ЦДС «Новое Мурино» общей площадью свыше 126 тыс. кв. м;

Корпуса 1 и 2 ЦДС «Весна 2» общей площадью свыше 90 тыс. кв. м;

Корпус 5 ЦДС «Приневский» общей площадью свыше 66 тыс. кв. м;

Корпус 1 ЦДС «Новые Горизонты» общей площадью свыше 58 тыс. кв. м

Корпус 1 ЦДС «Весна 3» общей площадью свыше 48 тыс. кв. м;

Корпус Е ЦДС «Новое Янино» общей площадью свыше 35 тыс. кв. м.

«Мы не останавливаемся на достигнутом, в этом году на рынок будут выведены 6 новых проектов общей площадью более 800 тыс. кв. м. – сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. – Мы планируем сохранить объемы ввода жилья в эксплуатацию, показатель в 500-600 тыс. кв. м адекватен и рыночному спросу, и политике нашей компании».

Группа ЦДС на протяжении 18 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

Справка о ГК «ЦДС»

ЖК «Муринский Посад» (корпус 1) - застройщик ООО "ИнвестКапитал", разрешение на строительство №RU47504303-58 от 04.09.2013, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/murinskiy-posad/documents/

ЖК Новое Мурино (корпус 7,8,9,10,10) – застройщик ООО "ИнвестКапитал", разрешение на строительство №47-RU47504307-54-2013 от 30.10.2017, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-murino/documents/?doc_type=project_declaration

ЖК "Весна 2" - застройщик ООО "Универсал Инвест", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/vesna-2/documents/

ЖК «Приневский» (корпус 5) - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №78-12027720-2014 от 26.11.2014, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/

ЖК «Новые Горизонты» (корпус 1) - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №RU 47504302-63 от 21.05.2014, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novye-gorizonty/documents/

ЖК "Весна 3" (корпус 1, 2) - застройщик ООО "Универсал Инвест", разрешение на строительство №47-RU47504303-099K-2016 от 08.08.2016, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/vesna-3/documents/

ЖК «Новое Янино» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №RU47504303-58/14 от 03.10.2017, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/