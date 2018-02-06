Петербурженка показала, как мужчина с ватрушкой исполосовал её машину

В соцсетях набирает резонанс история о намеренном повреждении автомобиля в Санкт-Петербурге. Инцидент, по сообщениям «ВКонтакте», произошёл в воскресенье, 4 февраля, но известно о нём стало сегодня, 6 февраля.

Намеренность явно демонстрирует видеозапись, сделанная камерой наружного наблюдения. Обстоятельства же описывает потерпевшая автовладелица.

По её словам, мужчина с ребёнком, пройдя мимо машины, ударили её ватрушками, а спустя некоторое время мужчина вернулся и нанёс несколько глубоких царапин.

Женщина утверждает, что не заявила о преступлении в полицию, однако у неё есть предложение к «герою» ролика.

Подробности и видео – на «Водителе Петербурга».