Президент Мальдив обвинил в заговоре Верховный суд страны

Президент Мальдив Абдулла Ямин, объявивший в стране чрезвычайное положение, назвал решение Верховного суда освободить нескольких лидеров оппозиционных партий «заговором» и «переворотом».

Об этом 6 февраля сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информацию Associated Press. По словам президента Ямина, действия суда «препятствуют самой способности государства функционировать». Он также отметил, что Верховный суд превысил полномочия, а принятое постановление об освобождении лидеров оппозиционных партий нарушает баланс существующей системы.

Ранее полиция Мальдив арестовала двух судей Верховного суда страны на фоне углубляющегося политического кризиса.

Напомним, что МИД РФ уже порекомендовал россиянам воздержаться от посещения Мальдив. "5 февраля президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин Абдул Гаюм ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней...Российским гражданам рекомендуется тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдивской Республики до отмены чрезвычайного положения. Тем, кто не может отказаться от поездки, настоятельно рекомендуется по прибытии в аэропорт направляться в места отдыха без заезда в Мале и проявлять максимальную осторожность", — говорится в заявлении.