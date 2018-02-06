ВТБ инвестирует 30 миллиардов рублей в платформу для интернет-торговли

В течение двух-трех лет в России может появиться общенациональная платформы для интернет-торговли с целой сетью логистических центров по всей стране. Цена вопроса — 30 млрд рублей. Владимир Путин в целом идею одобрил.

О проекте президенту 6 февраля рассказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.

– Хотел бы предложить наши новые инициативы, которые сейчас мы начали внедрять,– это создание современной общероссийской высокотехнологичной логистической платформы для интернет-торговли. Не секрет, что интернет-торговля сейчас развивается очень активно. Мы готовы инвестировать 30 миллиардов рублей для строительства 40 современных логистических распределительных центров почты, которые будут работать как для почты, так и для интернет-торговли, – отметил банкир.

По его словам, параллельно идут переговоры и с возможными иностранными участниками проекта, в частности из Китая. Кроме того, Костин поделился итогами работы по другому проекту – «Почта-Банку».

Он отметил, что банк вышел на прибыль, уже имеет 6,5 млн клиентов и уже перечислил «Почте России» 3 миллиарда рублей так называемого структурного платежа, что стало для неё серьёзным подспорьем – деньги были инвестированы в развитие почтовой инфраструктуры.

Выслушав Костина, Путин в целом резюмировал его инициативы и слова одной репликой: «Хорошо».