Майор Филипов стал Героем России

Владимир Путин подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации майору Филипову Р. Н.», сообщает 6 февраля пресс-служба Кремля

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)", – говорится в нём.

Ранее во вторник стало известно о том, что тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова доставлено на подмосковный аэродром Чкаловский. По словам источника РБК из частной разведывательно-аналитической компании, тело лётчика было привезено в Москву 5 февраля, посредником в получении тела выступила Турция.

Штурмовик Су-25 был сбит боевиками в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилоту Роману Филипову удалось катапультироваться, однако при приземлении он оказался на территории, подконтрольной террористам. Филипов вступил в бой с боевиками, однако был окружен и подорвал себя гранатой.