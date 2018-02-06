Бастрыкин призвал вернуться к теме декриминализации побоев в семье

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с критикой закона о декриминализации побоев в семье и предложил вернуться к обсуждению этого вопроса.

«Года полтора назад был внесен, хотя мы были против, закон о домашнем насилии. Исключили, я так понял, эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие», — цитирует Бастрыкина 6 февраля «Медиазона».

Главный следователь страны заявил, что его ведомству якобы удалось «задушить уличную преступность против детей», однако после декриминализации побоев маньяки «переместились в семьи, причем в приемные семьи».

Напомним, что, получив статус административного правонарушения, побои переместились в один ряд с неуплатой алиментов и мелким хищением. Исключение было сделано лишь для рецидивистов и тех, кто машет кулаками хулиганства ради. При этом эксперты, опрошенные «Фонтанкой», сходятся во мнении, что отмена пусть и часто неработающей нормы закона затаила в себе серьезную угрозу для общества – ибо даже теоретическая возможность получить реальный срок за домашнее насилие в итоге спасала жизни.