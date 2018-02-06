В Смольном ищут причину душка над рекой Новая

Зловонный запах в реке Новая в Кировском районе Петербурга привлёк внимание экологов и чиновников. Поискали источник загрязнения, штрафы получили три юридических лица, но какая именно организация испускает неприятный аромат, так и не поняли.

На «газовую атаку» в районе речки Новая в начале февраля пожаловались читатели «Фонтанки». По словам горожан, запах сероводорода исходит от воды. Под подозрение в сбросах попала ферма ЗАО «Предпортовый».

В комитете по природопользованию города нашему изданию объяснили, что ещё летом в совхозе «Предпортовый» проводилась проверка. Специалисты нашли различные нарушения, в том числе и при обращении с отходами. Но доказательств загрязнения Новой не обнаружили. Стоки с фермы проходят через очистные сооружения, прежде чем оказаться в реке.

В поисках источника зловония чиновники провели тепловую съёмку территории, которая показала один незарегистрированный слив. Но предприятие спускало тёплую воду, что опять не удалось связать с исходящим запахом от Новой.

Затем внимание комитета привлекла установка по уничтожению биологических отходов ООО «ПромЭко», которая находится недалеко от реки. Но и там не нашли источник загрязнения. В результате в ходе поисков штрафы за различные нарушения получили три юридических лица, но, по мнению специалистов комитета, ни одна из организаций не спускает в реку смердящие отходы.

На запах от Новой между проспектом Народного Ополчения и КАД обратили внимание и экоактивисты «Зеленого фронта». К ним поступали жалобы о массовом заморе рыбы в реке ниже по течению. Как предполагают экологи, причина кроется в загрязнении речки стоками, которые поступают через дренажные канавы восточнее фермы ЗАО «Предпортовый».

«В этих дренажных канавах мы зафиксировали белесую пену и осадки органического происхождения с канализационным запахом. При этом река Новая выше выпуска не имеет признаков загрязнения, а в районе выпуска и ниже по течению – уже присутствует запах и цветность», — прокомментировал председатель МОО «Зеленый фронт» Сергей Виноградов

В комитете намерены вернуться к проблеме после того, как сойдёт лёд.