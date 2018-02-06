Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек

В Петербурге открыт сезон сосулек. Фото и видео с опасными «украшениями» на домах горожане публикуют в социальных сетях. Кто-то требует немедленно убрать временные элементы архитектуры, а кто-то видит в них красоту.

Сосульки 6 февраля замечены в разных районах города. Их размер на доме 10б по Итальянской улице привлёк прохожих. Жители Ивановской улицы в Невском районе жалуются на отсутствие дворников. По словам прохожих, на Красноармейской сосульки с домов валятся на пешеходную зону.

«На Красноармейских вообще не чистят. На глазах сосуля пролетела в метре от бабули – думал, инфаркт», — написал в социальной сети один из очевидцев.

На Херсонской в Центральном районе между проезжей частью и тротуаром уборщики сотворили снежную гору. Её сразу же заметила местная ребятня. Пока дети устраивают "покатушки", взрослые предположили, что в основании появившегося объекта находится засыпанный автомобиль.

А вот чиновники администрации Приморского района решили бороться с последствиями снегопада собственными силами. Они разбавили свои трудовые будни в душных офисах бодрыми упражнениями с лопатами.

Комитет по благоустройству Петербурга запустил горячую линию по уборке города. Пожаловаться на сосульки и снег можно круглосуточно по телефону 576-14-83.

Фото: Елена Зеликова

Снегопад начался в Петербурге в воскресенье, 4 февраля. В отдельных районах города высота снежного покрова в течение нескольких дней достигла 50 сантиметров. Высота слоя свежевыпавшего снега за сутки составит 4 – 7 см, местами до 12 см.