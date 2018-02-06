В Шушарах становится больше детских садов

Сегодня в Петербурге очереди в детский сад ожидают 22,5 тысячи детей. По данным Администрации города самая острая ситуация в Красносельском и Приморском районах.

Один из способов решения проблемы – развитие сети частных детских садов. Однако, по мнению экспертов, детские дошкольные учреждения – самое невыгодное на сегодня направление малого бизнеса. И предприниматели не спешат вкладывать в это деньги.

А потому уповать приходится только на государство, которому в свою очередь, приходится принимать нестандартные решения. Например, создавать садики в уже построенных социальных объектах. Что значительно уменьшает дефицит мест, особенно в быстрорастущих новых районах. Так, в конце января открылись сразу 4 группы детского сада в Шушарах. При этом в микрорайоне уже работают 3 государственных, и несколько частных детских садиков.

Новые группы сформированы по инициативе администрации Пушкинского района. Рассчитаны на кратковременное пребывание, и расположены в стенах начальной школы.

Развитию социальной инфраструктуры помогают также крупные застройщики. В Шушарах на помощь жителям пришла строительная компания «Дальпитерстрой». При поддержке строителей в ближайшее время в жилых домах организации планируется открыть еще 3 группы полного дня и кратковременного пребывания.

Кроме того, с компанией ведутся переговоры о строительстве модульных детских садов. Речь идет о возведении сразу трех объектов.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»