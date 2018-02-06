«Невская ратуша» обойдется Смольному в полтора раза дороже

Переезд в «Невскую ратушу» обойдется Смольному в 20,3 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем заявлялось изначально (14 млрд рублей) .

Цена указана в госконтракте, который был размещен на портале госзакупок 30 января. Как следует из документа, сумма увеличилась из-за рассрочки: Смольный будет расплачиваться за выкуп помещений с «ВТБ Девелопмент», чьи структуры построили «Невскую ратушу», в течение десяти лет. Оплата производится раз в год. Ставка составляет 9,5% годовых от остатка неоплаченной суммы договора на момент платежа.

Напомним, проект по переезду городских чиновников насчитывает уже около 10 лет, его запустили еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Территорию в 6 га на пересечении Дегтярного переулка и Новгородской улицы застраивал «ВТБ Девелопмент», финансировал работы банк ВТБ. В ходе строительства поднимался вопрос о переуступке доли города стороннему инвестору, а список комитетов, которые должны были паковать вещи, постоянно менялся.

Окупить затраты на переезд планировалось за счёт продажи или сдачи в аренду освобождаемых зданий. Комитет по имущественным отношениям ранее сообщал, что хочет в 2018 году выручить 1,7 млрд рублей от продажи недвижимости, которая должна быть освобождена после переезда 18 комитетов в «Невскую ратушу».