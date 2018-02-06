Юрию Дудю и другим YouTube-персонажам предложили рекламировать выборы-2018

К известным российским видеоблогерам и авторам популярных каналов на YouTube обратились с предложением о размещении рекламы предстоящих президентских выборов. Об этом стало известно 6 февраля со слов журналиста и автора популярного YouTube-канала Юрия Дудя.

В очередном выпуске интернет-программы «ВДудь», героем которой стал участник президентской кампании коммунист Павел Грудинин, Юрий Дудь сообщил своему гостю, что в начале этой недели к нему обратились «какие-то очень сомнительные люди» с предложением сделать платную интеграцию рекламы, призывающей людей идти на мартовские выборы.

«Очевидно, что эту платную интеграцию предлагают люди, связанные с аппаратом президента России», – уточнил Дудь, а потом добавил, что понимает, почему для некоторых очень важно привлечь как можно больше избирателей на эти «немножко фейковые» выборы.

Также он сообщил о том, что в начале этой недели подобные предложения поступили и в адрес других блогеров, заметных в русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube.

Добавим, что за несколько часов после публикации видеоинтервью с Павлом Грудинным посмотрели более 150 тыс. человек. При этом, разумеется, аудитория у подобных видеоканалов на YouTube значительно больше. Для примера – самый популярный на данный момент выпуск «ВДудя» с рэп-исполнителем Face посмотрело более 9 млн пользователей.

Также отметим, что появление неких нехарактерных для YouTube материалов рекламного характера было замечено зрителями, например, на канале Versus, где выходят ролики с записями популярных рэп-баттлов. В одном из последних выпусков Versus-баттла, площадки, которая прежде демонстративно дистанцировалась от политики, промелькнула реклама петербургского агентства «Невские Новости». Напомним, это СМИ многие связывают с известной «фабрикой троллей» и медиахолдингом предпринимателя Евгения Пригожина.