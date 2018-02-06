«Уральские авиалинии» отменили часть рейсов в Израиль из Петербурга на весь февраль

«Уральские авиалинии», активно приглашавшие петербуржцев совершать полёты в Израиль, сократили количество полётов в эту страну из Северной столицы РФ. Часть рейсов в Эйлат (аэропорт Овда) из Пулково в феврале и вовсе отменена.

– Всего в феврале было отменено 3 рейса: 11.02, 18.02 и 25.02. Это связано с низким туристическим сезоном в Эйлате, – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Уральских авиалиний» 6 февраля. – Отмена рейсов коснулась 34 пассажиров.

В компании отметили, что клиенты, чьи рейсы попали в список отмененных, могут оформить возврат полной стоимости авиабилета либо осуществить перелет со стыковкой в Москве, а далее добраться до Эйлата из Тель-Авива на автобусе за счет авиакомпании. Еще один вариант – перенести перелет на другие, более поздние даты.

Отказываться от полетов в Овду из Санкт-Петербурга авиакомпания не планирует. Все последующие рейсы там обещают выполнять по ранее заявленному расписанию.