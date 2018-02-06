Парковку за Казанским собором сделают платной

Администрация Петербурга решила превратить хаотичную стоянку за Казанским собором в платную парковку со шлагбаумом и камерами. Работы планируется завершить к 15 сентября.

Как сообщает 6 февраля комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного, на участке в 1,8 тыс. кв. метров появятся пост охраны, система видеонаблюдения, терминалы автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло, на котором в режиме реального времени будет отображаться количество свободных мест на автостоянке. Будущая парковка должна будет вмещать одновременно до 46 автомобилей. Кроме того, на ней будет бесплатная зона для велосипедистов, где те смогут оставлять свои двухколёсные транспортные средства.

Подрядчиком стройки на конкурсной основе выбрано ООО «ЦТО МАСТЕР», которое обязалось выполнить работы за 11,3 млн рублей, при начальной цене в 13,4 млн. По данным СПАРК-Интерфакс, 85% компании контролирует Сергей Зикора, а 25% – Виталий Филимошкин. Оба имеют отношение к ряду юридических лиц, сочетающих в наименовании название «Штрих-М». Компания с таким брендом занимается разработкой и производством контрольно-кассовой техники. Онлайн-кассы разработки «Штрих-М» широко обсуждались после большого сбоя в разгар предновогоднего шопинга.

Еще в 2015 году «Фонтанка» писала, что аффилированные со «Штрих-М» фирмы будут обслуживать парковочное пространство Петербурга. Тогда издание отмечало, что к столичной группе «Штрих» примкнул вице-президент ВТБ Игорь Зубков - он семь лет проработал рука об руку с нынешним губернатором Георгием Полтавченко.