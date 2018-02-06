СМИ: Тело погибшего в Идлибе майора Филипова доставили в Россию

Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова доставлено на подмосковный аэродром Чкаловский.

Обэтом 6 февраля пишет РБК со ссылкой на источники в Минобороны России и администрации президента РФ. «Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», — сказал собеседник РБК из Минобороны. «Идет оповещение родственников о том, что тело возвращено в Россию», — сказал источник, близкий к администрации президента.

По словам еще одного источника СМИ из частной разведывательно-аналитической компании, тело лётчика было привезено в Москву 5 февраля, посредником в получении тела выступила Турция.

Штурмовик Су-25 был сбит боевиками в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилоту Роману Филипову удалось катапультироваться, однако при приземлении он оказался на территории, подконтрольной террористам. Филипов вступил в бой с боевиками, однако был окружен и подорвал себя гранатой.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Хайет Тахрир аш-Шам» (прежнее название — «Джабхат ан-Нусра»; обе организации запрещены в России). Российские военные нанесли удар по району, откуда был сбит российский самолет, из высокоточного оружия, уничтожив 30 боевиков «Джабхат ан-Нусры». Минобороны посмертно представило Филипова к званию Героя России.