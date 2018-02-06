Энергия за два рубля: в России появился аналог зарубежных газовых генераторов

Владельцы малого и среднего бизнеса могут платить за электроэнергию в 2,5–3 раза меньше

Инновационную разработку предложили инженеры из Набережных Челнов, родины легендарных грузовых автомобилей «КАМАЗ». Именно на базе двигателя «КАМАЗ» в 2015-м была создана первая российская газопоршневая электростанция.

Подобными компактными генераторами оснащено практически каждое производство в Европе. В России за малой энергетикой также большое будущее: уже получили широкое распространение автономные котельные, следующие на очереди – электростанции.

«Проблема всех владельцев малого и среднего производственного бизнеса – дорогая электрическая энергия, – говорит Максим Лашин, коммерческий директор компании «КАМА-Энергетика», производителя электростанций. – В Петербурге затраты на электричество порой могут достигать 60% себестоимости продукции. И никто не знает, как платить меньше. А мы хотим донести до людей, что есть такое оборудование, как газопоршневая электростанция. Благодаря ему, можно значительно снизить издержки, повысить конкурентоспособность товара и зарабатывать больше».

Два года назад одну из первых электростанций мощностью 450 кВт установили на производстве шумозащитных экранов под Петербургом. Эксперимент удался: оборудование доказало свою надежность, а себестоимость 1 кВт/ч оказалась всего 2,3 рубля.

«При тарифе в 5,5-7 рублей за киловатт-час вы представляете, какая это экономия! – восклицает Максим Лашин. – Месячная выгода составляет от 520 до 670 тысяч рублей за каждые 100 тысяч кВт/ч. Окупаемость оборудования не превышает 1,5-2 лет».

Для сравнения, инвестиции в более дорогие, импортные газовые электростанции окупаются за 3-5 лет. При этом основные технические характеристики иностранного и отечественного оборудования не отличаются. С 2018 года почти все компоненты для завода в Набережных Челнах производят иностранные компании. Топливная аппаратура, датчики, системы управления – от фирмы Bosch. Генераторы – Stamford. Срок службы двигателей «КАМАЗ» равен американским и европейским аналогам. Расход масла и газа идентичен.

Доставку, установку, сервисное обслуживание электростанции берет на себя компания «КАМА-Энергетика», сервисный партнер Камского автомобильного завода. Вся продукция покрывается официальной гарантией «КАМАЗ», которая действует в любом из 220 автоцентров «КАМАЗ» по всей России.

«КАМА-Энергетика» производит электростанции мощностью от 80 до 450 кВт: http://www.kama-e.ru/catalog/gazoporshnevie-jelektrostancii/.

Справка о компании ООО «КАМА-Энергетика»