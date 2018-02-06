СМИ: В испанский отель "Краснодара" пришла посылка для Шатова

Российская пресса нашла косвенное подтверждение переходу зенитовца Олега Шатова в другой клуб.

Как уверяет 6 февраля «Спорт-Экспресс», сомнений в том, что трансфер состоится, не осталось, поскольку несколько минут назад в гостиницу, где проживают "быки" на сборе в Марбелье, привезли три коробки на имя Шатова. Курьер долго просил, чтобы получатель посылки спустился к нему лично, и сотрудникам отеля пришлось долго объяснять, что игрока пока нет на месте.

"Краснодар" и "Зенит" по-прежнему не подтвердили переход полузащитника Олега Шатова из питерского клуба в кубанский.

По данным "СЭ", "Краснодар" арендует Шатова с правом последующего выкупа. При этом 27-летний хавбек до конца сезона-2017/18 выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей.