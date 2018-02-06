Главврач Института экспериментальной медицины за освоение 11 миллионов оштрафован на 40 тысяч

Пошедший на сделку со следствием главный врач старейшего в России медицинского исследовательского института приговорен к штрафу в 40 тысяч рублей за якобы пролеченных пациентов. Его заместитель, вину не признавший, получил 2,5 года условно с аналогичным испытательным сроком.

Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба городских судов. Главврач Института экспериментальной медицины и его заместитель признаны Петроградским районным судом виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. При этом первый, Олег Царев, как ранее писала «Фонтанка», признал вину и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения дела. Однако его заместитель Вячеслав Ироносов, хоть первоначально и был готов пойти тем же путем, в итоге передумал.

Оба медика подделывали документы, по которым пациенты якобы проходили лечение, компенсация которого полагалась институту через систему обязательного медицинского страхования. Фигуранты «налечили» на 11,2 миллиона, выставив страховым компаниям 878 счетов. Ироносов, кроме прочего, устроил на работу знакомого, который фактически в институте ни разу не появился, но зарплату получал исправно — 200 тысяч пошли в карман Ироносову.

Приговором суда Царев получил скромный штраф в 40 тысяч, а Ироносов – 2,5 года условно и гражданский иск на 213 тысяч.

На одном из первых слушаний по делу Ироносов попытался перенести бремя вины на дирекцию учреждения, по чьему распоряжению якобы и действовали главврач с заместителем. Допрошенный в качестве свидетеля заместитель директора института тогда рассказал, что за каждой койкой могут числиться по пять человек и ничего противозаконного в этом нет, всего лишь - особенности финансирования.