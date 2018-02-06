Маск показал "мультфильм" про старт Falcon к Марсу

Анимационный ролик о запуске ракеты Falcon Heavy с родстером Tesla на борту опубликовал у себя в Instagram основатель Space X Илон Маск.

Ракета должна выйти на орбиту в пол-одиннадцатого вечера 6 февраля по Москве. В случае, если запуск пройдет удачно, боковые ступени вернутся на землю в 13 километрах от места старта в США, на мысе Канаверал. Еще через некоторое время центральный блок должен будет отделиться и вернуться на плавучую базу в Атлантическом океане.

«Если Falcon не разорвет на крошечные кусочки, то «космонавту» в «Родстере» предстоит путешествие по открытому космосу в 400 миллионов километров от Земли со скоростью 11 километров в секунду», – пишет Маск.

Напомним, ступени ракет Falcon уже совершали успешную вертикальную посадку после запуска в космос. В 2015 году ракета с грузом для экипажа МКС взорвалась на третьей минуте после взлета.